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2 часа назад

Лукашенко высказался насчёт объединения России и Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы выстроить такое единство с Россией, которое послужило бы примером остальным странам.

Лукашенко высказался о единстве с Россией
Фото: president.gov.bypresident.gov.by

Он добавил, что о включении в состав РФ при этом речи не идёт.

Об этом белорусский лидер заявил во время поездки во Владивосток. Лукашенко также уверен, что в будущем другие страны будут учиться у России и Белоруссии преодолевать санкции.

«(Говорят, что) вот Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — сказал белорусский президент.

Он также добавил, что страны собираются отстроить «такое единство двух независимых государств», что другие страны будут учиться у РФ и Белоруссии преодолевать санкции. Лукашенко заявил, что рад санкциям: он считает, что ограничения помогут взаимоотношениям двух стран.

«Наконец-то мы с Россией начали сотрудничать так, как давно должны были сотрудничать», — сказал белорусский президент.

Лукашенко 13 апреля прибыл во Владивосток, где с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко собирается обсудить дальнейшее сотрудничество между регионом и Белоруссией. 12 апреля он вместе с российским президентом Владимиром Путиным посетил космодром Восточный.

Президент Белоруссии ранее заявил , что страна настолько серьёзно «вмонтирована в производственную систему» России, а Россия — в белорусскую, что разрыв связей приведёт к катастрофе. Такую связь Лукашенко назвал Союзным государством, которое пытаются построить стороны.

Россия и Белоруссия в ноябре 2021 года подписали декрет о Союзном государстве. Программы документа касаются единых принципов налогообложения, общей политики в банковской сфере, промышленности и сельском хозяйстве, согласованного регулирования объединённых рынков нефти, газа, электроэнергии и транспорта.

В мире,Олег Кожемяко,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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