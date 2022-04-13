На башне «Бурдж-Халифа» в Дубае появился портрет Юрия Гагарина . Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео из Арабских Эмиратов.

Как уточняет канал, изображение советского космонавта, совершившего первый орбитальный космический полет, было размещено на небоскребе не только в честь Дня космонавтики, отмечавшегося накануне, но я для привлечения внимания к экологическим проблемам.