На башне «Бурдж-Халифа» в Дубае появился портрет Юрия Гагарина. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео из Арабских Эмиратов.
Как уточняет канал, изображение советского космонавта, совершившего первый орбитальный космический полет, было размещено на небоскребе не только в честь Дня космонавтики, отмечавшегося накануне, но я для привлечения внимания к экологическим проблемам.
«Бурдж-Халифа» является самым высоким многоэтажным зданием в мире. Его высота составляет 828 метром, в башне – 163 этажа.