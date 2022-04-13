Боррель: ЕС не способствует "распространению войны" на Украине

«Мы не побуждаем к войне, мы не способствуем тому, чтобы война распространялась. Мы пытаемся сдержать ее, как в пространственном измерении, чтобы она не затронула другие страны, так и в вертикальном измерении, чтобы не применялось более смертоносное оружие», — рассказал глава евродипломатии.