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19 минут назад

Bloomberg: Зеленский призвал Евросоюз выделять Украине $7 млрд ежемесячно

Газета.Ruиещё 5

Президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд ежемесячно в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Об этом глава государства сказал фон дер Ляйен на прошлой неделе, в ходе ее визита в Киев. Кроме того, Зеленский рассказал главе ЕС о проблемах, которая возникла у Украины при попытке экспортировать свое зерно. Как сообщают источники Bloomberg, фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз будет применять ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Украине в этом вопросе. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза выделили €500 млн на военную поддержку Украины. Таким образом, общий размер военной помощи ЕС Киеву составит €1,5 млрд. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Боррель: ЕС не способствует "распространению войны" на Украине
Фото: ТАССТАСС
В мире,Безопасность,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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