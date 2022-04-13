Макрон рассказал от чего будет зависеть формирование кабмина Франции

Переформирование правительства Франции после президентских выборов, второй тур которых состоится 24 апреля, будет зависеть от ситуации на Украине. Об этом заявил в среду в эфире телеканала France 2 президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок.
"Это будет зависеть от международного контекста", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли в течение 15 дней после выборов назначен новый состав французского правительства.
"Очевидно, что кабинет нужно обновить, чтобы идти затем на парламентские выборы, - отметил Макрон. - Но я должен сделать оговорку. Мы должны быть уверены, что в эти 15 дней не возникнет особых обстоятельств, связанных с Украиной, которые потребовали бы быстрых решений от действующего правительства и продолжающего работу парламента".
10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов, явка составила 73,69%. На высший государственный пост претендовали 12 кандидатов. После подсчета 100% голосов во второй тур вышли Макрон (27,84%) и его главная соперница - лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен (23,15%). Голосование состоится 24 апреля.