Макрон рассказал от чего будет зависеть формирование кабмина Франции

"Очевидно, что кабинет нужно обновить, чтобы идти затем на парламентские выборы, - отметил Макрон. - Но я должен сделать оговорку. Мы должны быть уверены, что в эти 15 дней не возникнет особых обстоятельств, связанных с Украиной, которые потребовали бы быстрых решений от действующего правительства и продолжающего работу парламента".