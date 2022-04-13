Пашинян раскритиковал ОДКБ

"То, как ОДКБ отреагировала на случившееся, стало провалом и для самой организации. Вопреки существующим процедурам, ОДКБ на данный момент не решилась провести мониторинг на участке, оправдывая давние опасения армянской общественности, что важная для безопасности Армении организация ничего не предпримет в нужное время", - считает он.