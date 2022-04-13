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22 минуты назад

Пашинян раскритиковал реакцию ОДКБ по вопросу вторжения Баку на участке Сотк - Хознавар

ТАСС

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должным образом не стала реагировать на вторжение азербайджанских ВС на участке Сотк - Хознавар в мае 2021 года. Такое мнение выразил в среду в парламенте Армении премьер-министр республики Никол Пашинян.

Пашинян раскритиковал ОДКБ
Фото: ТАССТАСС

"То, как ОДКБ отреагировала на случившееся, стало провалом и для самой организации. Вопреки существующим процедурам, ОДКБ на данный момент не решилась провести мониторинг на участке, оправдывая давние опасения армянской общественности, что важная для безопасности Армении организация ничего не предпримет в нужное время", - считает он.

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