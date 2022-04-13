Названы причины возможного проникновения террористов в ЕС

«С учетом того, что в другие страны в условиях отсутствия должного миграционного контроля с Украины выехали уже более 4 миллионов беженцев, в том числе более 600 тысяч человек — в Россию, гарантировать отсутствие среди них террористов и криминальных элементов не может никто», — подчеркнул он.