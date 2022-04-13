В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
2 часа назад

Немцам приходится плавать в холодных бассейнах из-за санкций против РФ

Елена Прошина

Из-за антироссийских санкций и возможного прекращения поставок газа немцы снижают температуру в бассейнах. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на немецкое издание WELT.de.

Немцам приходится плавать в холодных бассейнах из-за санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам пресс-секретаря Würzburger Versorgungs - und Verkehrs-GmbH, в связи с экономией энергии жителям Германии теперь приходится плавать в холодных бассейнах.

«В бассейнах Вюрцбурга температура снижается на два градуса. Кроме того, в душах есть только холодная вода. Если бы поставки российского газа прекратились, бассейны в Вюрцбурге пришлось бы закрыть», - сказал источник.

Ранее управляющий Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен заявил, что санкции против России и отказ от российского газа приведут к худшему кризису в ФРГ со времен окончания Второй мировой войны. По его словам, прекращение поставок газа грозят немецкой экономике полной остановкой. Такую ситуацию Ванслебен назвал беспрецедентной.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители