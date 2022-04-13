Немцам приходится плавать в холодных бассейнах из-за санкций против РФ

Из-за антироссийских санкций и возможного прекращения поставок газа немцы снижают температуру в бассейнах. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на немецкое издание WELT.de.
По словам пресс-секретаря Würzburger Versorgungs - und Verkehrs-GmbH, в связи с экономией энергии жителям Германии теперь приходится плавать в холодных бассейнах.
«В бассейнах Вюрцбурга температура снижается на два градуса. Кроме того, в душах есть только холодная вода. Если бы поставки российского газа прекратились, бассейны в Вюрцбурге пришлось бы закрыть», - сказал источник.
Ранее управляющий Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен заявил, что санкции против России и отказ от российского газа приведут к худшему кризису в ФРГ со времен окончания Второй мировой войны. По его словам, прекращение поставок газа грозят немецкой экономике полной остановкой. Такую ситуацию Ванслебен назвал беспрецедентной.