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2 часа назад

Спикер парламента Грузии решил отправиться на Украину

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что у него состоялся телефонный разговор со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком, по итогам которого он решил отправиться на Украину.

Спикер парламента Грузии решил отправиться на Украину
Фото: ТАССТАСС

"У меня уже была коммуникация с моим коллегой (Стефанчуком - прим. ТАСС), и я подтвердил ему свою готовность к визиту на Украину. <...> Я еще раз повторю, что поддержка Украины и украинского народа является нашим человеческим и историческим долгом, и мы выполним этот долг", - написал Папуашвили в среду на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской).

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