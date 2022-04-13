Спикер парламента Грузии решил отправиться на Украину

"У меня уже была коммуникация с моим коллегой (Стефанчуком - прим. ТАСС), и я подтвердил ему свою готовность к визиту на Украину. <...> Я еще раз повторю, что поддержка Украины и украинского народа является нашим человеческим и историческим долгом, и мы выполним этот долг", - написал Папуашвили в среду на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской).