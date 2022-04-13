Пашинян рассказал о количестве погибших в Карабахе в 2020 году

В общей сложности 3 825 человек погибли с армянской стороны во время военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом в среду в парламенте Армении заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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"На сегодняшний день количество погибших во время войны составило 3 825 человек", - заявил он.

Правительство Армении считает, что Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки, сообщил Пашинян.

"Заключение мирного соглашения с Азербайджаном в кратчайшие сроки входит в повестку Армении", - отметил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что Азербайджан может завести переговоры о мирном соглашении в тупик и использовать это для новой агрессии против Армении и Нагорного Карабаха.

"У нас нет иллюзий, Азербайджан может завести переговоры о мирном соглашении в тупик и использовать это для того, чтобы начать новую агрессию против Армении и Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС)", - заявил он.

Пашинян заявил, что до 30 апреля Ереван и Баку должны назначить членов комиссии по делимитации границ.