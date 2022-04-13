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1 час назад

Лукашенко заявил о своих давних требованиях расчетов в рублях

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давно требовал, чтобы расчеты между Минском и Москвой проходили в российских рублях. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил о своих давних требованиях расчетов в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О санкциях и валютах Лукашенко говорил во Владивостоке на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В частности, Лукашенко заявил, что считает санкции полезными.

«Я рад, что эти санкции нам ввели. Наконец-то мы с Россией начали сотрудничать так, как мы должны были давно сотрудничать», - сказал он.

Лукашенко добавил, что Белоруссию «не напрягает» рубль и проводить расчеты в российской валюте стране удобно.

«Я давно требовал, что мы должны переходить на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Невозможно было проломить эту стену. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях», - заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что расчеты за газ с Минском проходят в российских рублях.

По его словам, это помогает «минимизировать негативные влияния внешней конъюнктуры на положение граждан и промышленных предприятий Белоруссии».

Лукашенко подчеркивал, что все, что производится в Белоруссии, можно продать в России, поэтому белорусов устраивает рубль.

В мире,Олег Кожемяко,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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