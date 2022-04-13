Лукашенко заявил о своих давних требованиях расчетов в рублях

«Я давно требовал, что мы должны переходить на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Невозможно было проломить эту стену. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях», - заявил он.