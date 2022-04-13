"Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах (российском и украинском - прим. ТАСС)", - сказал Макрон, отвечая на вопросы ведущего. "Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели", - заметил французский лидер.