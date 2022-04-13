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25 минут назад

Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует вновь переговорить с Путиным и Зеленским

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести новые телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в среду в эфире телеканала France 2.

"В ближайшие дни я вновь переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным", - сказал Макрон, который сейчас баллотируется на второй срок на президентских выборах во Франции.

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Также Макрон заявил, что прилагает все усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине и восстановить там мир. При этом он не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему "геноцидом".

"Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах (российском и украинском - прим. ТАСС)", - сказал Макрон, отвечая на вопросы ведущего. "Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели", - заметил французский лидер.

Во вторник Байден заявил журналистам, что события на Украине кажутся ему "геноцидом", при этом он добавил, что оценку происходящему должны давать юристы.

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