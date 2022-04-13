Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о вхождении республики в состав России — такой вариант он назвал «старым методом». Главу государства цитирует Telegram-канал «Пул первого».

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«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии призвал создать новую экономическую стратегию развития Союзного государства. По его мнению, реагируя на текущие проблемы, Минск и Москва должны смотреть в завтрашний день.