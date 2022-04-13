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56 минут назад

Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о вхождении республики в состав России — такой вариант он назвал «старым методом». Главу государства цитирует Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии призвал создать новую экономическую стратегию развития Союзного государства. По его мнению, реагируя на текущие проблемы, Минск и Москва должны смотреть в завтрашний день.

Лукашенко также заявил, что Запад пытается «уничтожить» Россию и Белоруссию — по его мнению, США и Европейский союз (ЕС) шли к этому годами.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,
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