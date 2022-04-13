Байден нашел виновного в росте цен в США

Глава США Джо Байден впервые посетил Айову в качестве президента, чтобы объявить о новых усилиях по снижению стоимости газа, назвав ситуацию «путинским повышением цен». Об этом сообщает ABC News.
Телеканал отмечает, что Байден раскритиковал президента РФ Владимира Путина на фоне скачка индекса потребительских цен в США на 8,5 процента по сравнению с прошлым годом.
Выступая в Айове, Байден заявил, что семейный бюджет американцев и их способность заправить свой бак «не должны зависеть от действий диктатора».
Мартовский отчет, опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что инфляция в стране достигла самого высокого уровня за более чем 40 лет. Цены выросли на 1,2 процента к февралю. Эксперты опасаются, что если Федеральная резервная система будет более агрессивно повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, может начаться рецессия.
Байден заявил, что украинский кризис привел к росту цен на газ и продукты питания во всем мире.
«Все растет. Мы видели это в сегодняшних данных по инфляции. Семьдесят процентов роста в марте произошло из-за путинского повышения цен на бензин», - сказал он.
Байден анонсировал выпуск временного экстренного разрешения, благодаря которому летом можно будет продавать Е-15 - смесь газа с 15 процентами этанола, а не с обычными десятью. Это должно снизить цены на десять центов за галлон. Обычно Е-15 не продают летом, потому что считается, что он усиливает смог.
ABC News отмечает, что инфляция и цены на газ в США росли еще до украинского кризиса. Новый опрос ABC News/Ipsos показал, что американцы возлагают «большую часть» вины за повышение цен на политику Демократической партии (52 процента) и Байдена (51 процент), чем на Республиканскую партию (33 процента) и бывшего президента Дональда Трампа (24 процента). Подавляющее большинство американцев (68 процентов) также не одобряют то, как Байден обращается с ценами на газ.