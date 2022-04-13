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22 минуты назад

Байден нашел виновного в росте цен в США

Мария Иванова

Глава США Джо Байден впервые посетил Айову в качестве президента, чтобы объявить о новых усилиях по снижению стоимости газа, назвав ситуацию «путинским повышением цен». Об этом сообщает ABC News.

Байден нашел виновного в росте цен в США
Фото: ReutersReuters

Телеканал отмечает, что Байден раскритиковал президента РФ Владимира Путина на фоне скачка индекса потребительских цен в США на 8,5 процента по сравнению с прошлым годом.

Выступая в Айове, Байден заявил, что семейный бюджет американцев и их способность заправить свой бак «не должны зависеть от действий диктатора».

Мартовский отчет, опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что инфляция в стране достигла самого высокого уровня за более чем 40 лет. Цены выросли на 1,2 процента к февралю. Эксперты опасаются, что если Федеральная резервная система будет более агрессивно повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, может начаться рецессия.

Байден заявил, что украинский кризис привел к росту цен на газ и продукты питания во всем мире.

«Все растет. Мы видели это в сегодняшних данных по инфляции. Семьдесят процентов роста в марте произошло из-за путинского повышения цен на бензин», - сказал он.

Байден анонсировал выпуск временного экстренного разрешения, благодаря которому летом можно будет продавать Е-15 - смесь газа с 15 процентами этанола, а не с обычными десятью. Это должно снизить цены на десять центов за галлон. Обычно Е-15 не продают летом, потому что считается, что он усиливает смог.

ABC News отмечает, что инфляция и цены на газ в США росли еще до украинского кризиса. Новый опрос ABC News/Ipsos показал, что американцы возлагают «большую часть» вины за повышение цен на политику Демократической партии (52 процента) и Байдена (51 процент), чем на Республиканскую партию (33 процента) и бывшего президента Дональда Трампа (24 процента). Подавляющее большинство американцев (68 процентов) также не одобряют то, как Байден обращается с ценами на газ.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Демократическая партия США,Республиканская партия США,ФРС,
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