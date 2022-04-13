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29 минут назад

Президент Литвы отправился на Украину с «твердым посланием»

Елена Прошина

Президент Литвы Гитанас Науседа посетит Украину. Об этом он сообщил в своем Twitter, подчеркнув, что едет с «твердым посланием», пишет «Лента.ру».

Президент Литвы отправится в Киев с «твердым посланием»
Фото: ReutersReuters

«Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи», - написал он.

Науседа также уточнил, что Литва и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет.

Напомним, Сейм Литвы в четвертой резолюции по ситуации на Украине призвал продолжать поддерживать Киев поставками оружия для защиты своего суверенитета и восстановления территориальной целостности. Депутаты приняли резолюцию единогласно.

Европейские политики приехали в Киев

Ранее Украину посетила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она встретилась со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Они посетили поселок Бородянка в Киевской области. Шмыгаль также поблагодарил Шимоните за содействие Украине.

В мире,Ингрида Шимоните,
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