Президент Литвы отправится в Киев с «твердым посланием»

Президент Литвы Гитанас Науседа посетит Украину. Об этом он сообщил в своем Twitter, подчеркнув, что едет с «твердым посланием», пишет «Лента.ру».

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«Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи», - написал он.

Науседа также уточнил, что Литва и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет.

Напомним, Сейм Литвы в четвертой резолюции по ситуации на Украине призвал продолжать поддерживать Киев поставками оружия для защиты своего суверенитета и восстановления территориальной целостности. Депутаты приняли резолюцию единогласно.