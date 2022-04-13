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14 минут назад

СМИ: американцы пожаловались на проблемы из-за цен на газ

Ura.Ru

Почти половина американцев испытывает финансовые проблемы из-за подорожания топлива. Результаты таких исследований среди граждан США приводит международная исследовательская компания Ipsos совместно с ABC News.

СМИ: американцы пожаловались на проблемы из-за цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Часть американцев (49%) говорит, что недавнее повышение цен на газ вызвало финансовые трудности для них или кого-то в их семье, в том числе 21%, которые описывают это как „серьезные“ трудности. Люди со средним образованием или ниже (29%) и американцы из числа меньшинств (28%), скорее всего, столкнутся с серьезными трудностями», — пишет Ipsos.

Кроме этого, у респондентов спросили об их отношении к американской политике. Так, 45% опрошенных поддержали политику президента США Джо Байдена в ситуации с Украиной, 53% высказали неодобрение, а 2% затруднились с ответом.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.

Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.

В мире,Джозеф Байден,ЕС,
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