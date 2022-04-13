СМИ: американцы пожаловались на проблемы из-за цен на газ

«Часть американцев (49%) говорит, что недавнее повышение цен на газ вызвало финансовые трудности для них или кого-то в их семье, в том числе 21%, которые описывают это как „серьезные“ трудности. Люди со средним образованием или ниже (29%) и американцы из числа меньшинств (28%), скорее всего, столкнутся с серьезными трудностями», — пишет Ipsos.