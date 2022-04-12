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1 час назад

На Украине объяснили выгоду Зеленского от задержания Медведчука

Lenta.ru

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал задержание СБУ главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине объяснили выгоду Зеленского от задержания Медведчука
Фото: ТАССТАСС

Он объяснил, что выгода для президента Украины Владимира Зеленского в этом «громком информационном поводе» заключается в том, что она может затмить новость и отвлечь внимание украинцев от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе. Экс-парламентарий предположил, что Медведчук мог быть захвачен раньше, но «сообщили о проведении "блестящей" операции, когда возникла необходимость увести внимание общественности».

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подтвердил задержание главы Медведчука по поручению Зеленского. На снимке, опубликованном украинским лидером, одетый в камуфляж оппозиционер сидит в наручниках.

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