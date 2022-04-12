На Украине объяснили выгоду Зеленского от задержания Медведчука

Он объяснил, что выгода для президента Украины Владимира Зеленского в этом «громком информационном поводе» заключается в том, что она может затмить новость и отвлечь внимание украинцев от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе. Экс-парламентарий предположил, что Медведчук мог быть захвачен раньше, но «сообщили о проведении "блестящей" операции, когда возникла необходимость увести внимание общественности».