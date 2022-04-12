Макрон: Путин с уважением относится к Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российский лидер Владимир Путин уважает Францию и выделяет ее в кругу западных стран. Об этом французский лидер заявил в интервью журналу Le Point, очередной номер которого выйдет в четверг.

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"Я думаю, что Путин уважает Францию и выделяет ее среди других западных стран. Он также учитывает, что мы давно ведем с ним диалог и это диалог всегда требовательный и откровенный", - сказал Макрон.

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По мнению французского лидера, мир переживает период глобальной трансформации, "это больше не двухполюсный, а мультиполярный мир".

"Мы видим также, что Китай не готов оказывать давление на Россию, в странах Персидского залива утвердилась нейтральная позиция ввиду скептического отношения к США, а многие государства Африки сделали выбор в пользу неприсоединения", - констатировал Макрон.

По его словам, "Запад подчас включался в конфликты, которые в развитие логики вмешательства, состояли в навязывании ценностей народам против их воли, в замене руководителей, которые эти ценности не принимали".

"Одно из сокровищ Европы, которую мы строим, - это ее отказ от гегемонии, - утверждал Макрон. - Путин возродил мечту об империи. Нарушен принцип территориальной целостности, который с момента окончания Второй мировой войны являлся догмой, закрепленной Парижской хартией 1990 года, и знал лишь одно исключение - в Югославии. То, что происходит на Украине, - это огромный фактор для дестабилизации Западных Балкан".

Переосмыслить отношения с Россией

По мнению Макрона, в Европе проявили единство в подходе к украинскому конфликту. Но Европа, заметил французский лидер, "не ограничивается и не должна ограничиваться Брюсселем". "Европейский союз слишком широк, чтобы функционировать как подлинно интегрированная система, и слишком узок с точки зрения географической реальности", - полагает он.

В Европе, убежден французский лидер, "должны представлять себе более широкое пространство мира, экономического сотрудничества и свободы передвижения". "Важно также, чтобы Европа переосмыслила свои отношения с Турцией и Россией, иначе она не сможет жить в мире. Это также поможет приблизить эти страны к нам", - считает французский президент.

Макрон баллотируется сейчас на второй срок на президентских выборах во Франции. Первый тур голосования состоялся 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов.

После обработки 100% бюллетеней Макрон получил 27,84%, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Таким образом, во втором туре, который состоится 24 апреля, повторится дуэль прошлых выборов 2017 года, когда в финальном поединке за Елисейский дворец сошлись те же политики. Макрон был избран президентом, завоевав две трети голосов французских избирателей.

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