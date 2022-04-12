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1 час назад

Канцлер Австрии проинформировал Зеленского о содержании беседы с Путиным

Елена Прошина

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что проинформировал по телефону президента Украины Владимиры Зеленского о содержании переговоров в Москве с лидером России Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Канцлер Австрии проинформировал Зеленского о содержании беседы с Путиным
Фото: ReutersReuters

«После возвращения из Москвы я сегодня проинформировал по телефону Зеленского, посла США в Вене и федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена о содержании моего разговора с Путиным», — написал Нехаммер.

Канцлер Австрии провел переговоры с президентом России 11 апреля. До этого он нанес визит в Киев для встречи с Зеленским.

По итогам переговоров в Москве Нехаммер сообщил, что передал Путину информацию о желании украинского лидера провести личную встречу, но «на это не последовало значительной реакции».

В мире,Карл Нехаммер,Владимир Путин,
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