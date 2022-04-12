Макрон отказался «следовать моде» на поездки в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет «поддаваться моде» европейских политиков на поездки в Киев, передает Le Figaro. Его слова из статьи приводит «РБК».
«Я готов поехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать это только для того, чтобы посетить посольство. Я сделаю это, если этот визит приведет к каким-то результатам, если это будет полезно», — заявил Макрон.
Стоит отметить, что с середины марта в Киеве побывали около десятка высокопоставленных европейских политиков. В частности, визит на Украину совершили премьер-министры Польши, Чехии, Словении и Великобритании Матеуш Моравецкий, Петр Фиала, Янез Янша и Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Посещая Киев, глава ЕК передала встречавшим опросник, который является обязательным для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Боррель заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя» и пообещал продолжить поддерживать Украину, в том числе вооружениями.
Также военную помощь гарантировал Джонсон, а Нехаммер — гуманитарную.