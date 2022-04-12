В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
18 минут назад

Макрон отказался «следовать моде» на поездки в Киев

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет «поддаваться моде» европейских политиков на поездки в Киев, передает Le Figaro. Его слова из статьи приводит «РБК».

Макрон отказался «следовать моде» на поездки в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я готов поехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать это только для того, чтобы посетить посольство. Я сделаю это, если этот визит приведет к каким-то результатам, если это будет полезно», — заявил Макрон.

Стоит отметить, что с середины марта в Киеве побывали около десятка высокопоставленных европейских политиков. В частности, визит на Украину совершили премьер-министры Польши, Чехии, Словении и Великобритании Матеуш Моравецкий, Петр Фиала, Янез Янша и Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Посещая Киев, глава ЕК передала встречавшим опросник, который является обязательным для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Боррель заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя» и пообещал продолжить поддерживать Украину, в том числе вооружениями.

Также военную помощь гарантировал Джонсон, а Нехаммер — гуманитарную.

В мире,Матеуш Моравецкий,Жозеп Боррель,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители