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1 час назад

СБУ подтвердила информацию о задержании Медведчука

Деловая газета "Взгляд"

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает телеканал RT.

СБУ подтвердила заявление Зеленского о задержании Медведчука
Фото: РИА Новости УкраинаРИА Новости Украина

«СБУ вслед за [президентом Украины Владимиром] Зеленским сообщила о задержании Медведчука, опубликовав еще одно фото», – говорится в сообщении Telegram-канала «RT на русском».

Служба безопасности Украины

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках.

Зеленский сообщил о задержании Медведчука

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что фото с Медведчуком необходимо проверить в связи с большим количеством фейков.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,СБУ,
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