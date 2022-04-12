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1 час назад

В Финляндии связали возможное вступление в НАТО с действиями РФ

Елена Прошина

Военная спецоперация России на Украине коренным образом изменила отношения Москвы и Хельсинки, заставив Финляндию задуматься о вступлении в НАТО. Такое заявление сделала премьер-министр страны Санна Марин, передает «РИА Новости».

В Финляндии связали возможное вступление в НАТО с действиями РФ
Фото: ReutersReuters

«Не думаю, что наши отношения с Россией вернутся к тому, что было раньше», — сказала она.

По словам Марин, на данный момент изменилась «вся европейская среда безопасности». Она уверена, что членство в НАТО предаст «дополнительную глубину предотвращению насилия, конфликтов и войн» с Финляндией.

«Поскольку существует более высокий порог для нападения на страну альянса, чем на государство, которое в нее не входит», — сказала Марин.

Она отметила, что важно провести в стране широкую общественную дискуссию по этому вопросу, достигнув по возможности максимального единства мнений. Принятие решения возможно в течение недель, а не месяцев, добавила она.

Ожидается, что кабмин Финляндии начнет серьезные обсуждения вопроса по вступлению в НАТО после Пасхи.

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