В Финляндии связали возможное вступление в НАТО с действиями РФ

Военная спецоперация России на Украине коренным образом изменила отношения Москвы и Хельсинки, заставив Финляндию задуматься о вступлении в НАТО. Такое заявление сделала премьер-министр страны Санна Марин, передает «РИА Новости».

Фото: Reuters Reuters

«Не думаю, что наши отношения с Россией вернутся к тому, что было раньше», — сказала она.

По словам Марин, на данный момент изменилась «вся европейская среда безопасности». Она уверена, что членство в НАТО предаст «дополнительную глубину предотвращению насилия, конфликтов и войн» с Финляндией.

«Поскольку существует более высокий порог для нападения на страну альянса, чем на государство, которое в нее не входит», — сказала Марин.

Она отметила, что важно провести в стране широкую общественную дискуссию по этому вопросу, достигнув по возможности максимального единства мнений. Принятие решения возможно в течение недель, а не месяцев, добавила она.