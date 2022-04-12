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25 минут назад

В Швеции разразился скандал из-за балалайки

Вероника Полынина

В Швеции отменили концерт в поддержку Украины оркестра народных инструментов из-за использования балалайки, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал SVT.

В Швеции разразился скандал из-за балалайки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант шведского любительского оркестра русских инструментов Södra bergens balalaikor Юнас Нюберг рассказал телеканалу, что жители города Уппсала, увидев афишу концерта, стали писать, что балалайка – это символ России, и играть на ней в поддержку Украины – это святотатство.

«Они сравнили инструмент со свастикой», - рассказал музыкант.

По его словам, люди расстроены из-за происходящего на Украине, и их можно понять, но аргументы обратившихся к оркестру слушателей «странные».

По данным телеканала, организаторы столкнулись с «давлением со стороны людей, которые не хотят видеть балалайки на сцене во время концерта в поддержку Украины».

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Любительский оркестр Södra bergens balalaikor был создан в 1969 году. Музыканты играют русскую, шведскую, украинскую народную музыку.

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