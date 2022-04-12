В Швеции разразился скандал из-за балалайки

В Швеции отменили концерт в поддержку Украины оркестра народных инструментов из-за использования балалайки, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал SVT.
Музыкант шведского любительского оркестра русских инструментов Södra bergens balalaikor Юнас Нюберг рассказал телеканалу, что жители города Уппсала, увидев афишу концерта, стали писать, что балалайка – это символ России, и играть на ней в поддержку Украины – это святотатство.
«Они сравнили инструмент со свастикой», - рассказал музыкант.
По его словам, люди расстроены из-за происходящего на Украине, и их можно понять, но аргументы обратившихся к оркестру слушателей «странные».
По данным телеканала, организаторы столкнулись с «давлением со стороны людей, которые не хотят видеть балалайки на сцене во время концерта в поддержку Украины».
Любительский оркестр Södra bergens balalaikor был создан в 1969 году. Музыканты играют русскую, шведскую, украинскую народную музыку.