Бывший президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама, которого раскритиковали за недостаточные меры против России за воссоединение с Крымом в 2014 году, оправдал свои действия, сообщает NBC News. Он заявил, что в 2014 и 2022 годах обстоятельства были разные.

Ситуации [в 2014 и 2022 годах] и их обстоятельства разные. Но то, что мы наблюдаем, является очередным напоминанием о том, почему нам не стоит воспринимать нашу собственную демократию как должное. И почему нам так важно поддерживать тех, кто верит в свободу и независимость, и присоединяться к ним, — объяснил бывший глава Белого дома.

Демократа Обаму раскритиковали представители Республиканской партии США. Они предлагали усилить уже введённые санкции и наладить поставки оружия на Украину.

Крым вошёл в состав России после проведённого 16 марта 2014 года референдума. В поддержку этого решения проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев продолжает считать полуостров своей территорией. За восемь лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, туристический поток на полуостров вырос в два с половиной раза по сравнению с «украинским периодом». В 2021 году Крым посетили 9,5 млн туристов, что стало рекордом за весь постсоветский период.