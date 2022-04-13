Зеленский показал фото Медведчука в наручниках

Медведчук прятался от правоохранительных органов и даже надел для маскировки украинскую военную форму, заявила Служба безопасности Украины.

Фото: Телеграм-канал «Baza» Телеграм-канал «Baza»

"Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!", - сообщил глава СБУ Иван Баканов.

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СБУ назвала Медведчука "пророссийским политиком", который "годами" работал на Россию. Служба уточнила, что задержала политика по поручению Зеленского.

"Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе", - передал Баканов.

СБУ опубликовала фото Медведчука в военной форме и в наручниках. Зеленский также опубликовал фотографию, на которой Медведчук или очень похожий на него человек в форме сидит на стуле в наручниках.

"Проведена спецоперации благодаря СБУ! Молодцы! Детали потом", - подписал фото украинский президент.

В Кремле пока проверяют достоверность информации.

"Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений. Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, такое количество фейков профессионально или непрофессионально генерится на Украине с помощью различных помощников из международных PR-агентств, в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверным", - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кто вы, пане Медведчук

Виктору Медведчуку 66 лет, он родился 7 августа 1954 года в Красноярском крае, где его отец находился в ссылке "за участие в украинской националистической деятельности". В 1960-е семья вернулась на территорию Украинской ССР. Политическую карьеру Медведчук начал в 90-ые. Успел побывать во главе администрации президента Украины в 2002—2005 годах, вице-спикером Верховной рады Украины в 1998—2000 годах. Сейчас является главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время военного положения, введенного после начала российской спецоперации, приостановить деятельность 11 политических партий, в том числе ОПЗЖ. 28 марта партия объявила о приостановке работы. Медведчук — бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и кум президента России Владимира Путина. В 2004 году Путин стал крестным отцом младшей дочери Медведчука. Путин в 2017 году назвал украинского политика националистом.

"Я считаю, что Виктор Медведчук — украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя патриотом Украины, но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку в Красноярский край, где Медведчук и родился", — говорил Путин.

Медведчук на это возражал, что у Путина "специфическое понимание национализма в Украине".

В чем Медведчука обвиняют на Украине

В мае прошлого года Генпрокуратура Украины обвинила Медведчука в госизмене и нарушении правил ведения войны (часть 1 статьи 111, часть 3 статьи 15 и часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, как уточняла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова). Депутат Украины от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко уточнял, что в интервью российскому телеканалу RT Медведчук допустил ряд высказываний, "которые можно трактовать как государственную измену".

Кроме того, по версии обвинения, Медведчук передавал российским спецслужбам через находившегося в России однопартийца Тараса Козака данные о местоположении "секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины", его личном составе и боевой подготовке. Часть обвинения также связана с месторождением "Глубокая" на крымском шельфе Черного моря. Генпрокуратура Украины утверждала, что после того, как контроль над Крымом перешел России, Медведчук вместе с Козаком стали передавать данные о месторождении России. Также Медведчук проходит подозреваемым по делу о создании организации, которая под видом помощи украинцам в трудоустройстве в России собирала данные о них и вербовала их.

По версии следствия, Медведчук и Козак якобы получили "от неустановленных лиц" информацию о новом проекте "Проминь" (укр. - "Луч") и приняли участие в его доработке. Как следует из нескольких страниц описания проекта, опубликованных СБУ, "Проминь" должен был стать симбиозом агентства по трудоустройству и обучению украинских граждан в РФ, финансового сервиса денежных переводов мигрантов на родину и общественной организации, помогающей украинцам интегрироваться в России.

Граждан Украины, которые приезжают в РФ на заработки и учебу, инициаторы проекта называют "ценным ресурсом" не только для рынка труда, но и для "восстановления дружеских отношений" и "решения внутриполитических задач" через консолидацию их на выборах. Около последнего пункта Медведчук, якобы, рукой приписал "главное". Эту приписку следствие считает госизменой. В информации о проекте также прописано тесное сотрудничество с МВД и ФСБ России, что следствие полагает доказательством связи Медведчука с российскими спецслужбами. Позже, осенью прошлого года Медведчука обвинили в заговоре против Украины с целью подорвать энергетическую безопасность страны. По версии СБУ, Медведчук участвовал в контрабанде угля с Донбасса, поставки откуда на Украину запрещены.

По версии следствия, в этом политику помогало высшее руководство России. Он, в свою очередь, пояснял, что к энергетическому кризису на Украине привели ошибки власти. Медведчук подчеркивал, что у следствия нет доказательств, и называл обвинения политически мотивированными. Он считает, что это ответ Киева на то, что политик посмел критиковать действующую власть Украины. В партии Медведчука происходящее описывали как "расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения".

Побег из-под ареста

С мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом по делу о госизмене. В конце февраля, после начала российской спецоперации МВД Украины сообщило, что политик сбежал.

"Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него [отслеживающий перемещения электронный] браслет, и территориальная оборона Киева поговорит с ним по душам", - пообещал министр внутренних дел Антон Геращенко.

Адвокат политика Лариса Чередниченко поясняла, что Медведчук покинул свой дом в Киеве, но остается в городе. По ее словам, Медведчуку поступали угрозы.

"В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности", — сказала она.