России необходимо довести спецоперацию до конца и дойти до западных границ Украины, заявил политик, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. По его словам, нужно освободить страну от националистов.

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Экс-депутат Рады уверен, что если Украина не сдастся, спецоперацию придется завершить военным путем. Он подчеркнул, что решить конфликт с Киевом путем переговоров не удастся, так как западные партнеры Украины в этом не заинтересованы.

«Российскую спецоперацию нужно доводить до конца. Закончить спецоперацию нужно у самых западных границ Украины, чтобы вычистить всю нацистскую сволочь», — написал Журавко в своем telegram-канале.

После чего России придется заниматься восстановлением разрушенной инфраструктуры, считает политик. На местах будут созданы военно-гражданские администрации, новые средства массовой информации. Экс-депутат Рады также призвал «приводить в чувство людей и возвращать Украину в лоно славянских народов и российского влияния».