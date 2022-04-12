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28 минут назад

Украинский политик призвал Россию дойти до границ с Европой

Ura.Ru

России необходимо довести спецоперацию до конца и дойти до западных границ Украины, заявил политик, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. По его словам, нужно освободить страну от националистов.

На Украине призвали Россию дойти до границ с Европой
Фото: ReutersReuters

Экс-депутат Рады уверен, что если Украина не сдастся, спецоперацию придется завершить военным путем. Он подчеркнул, что решить конфликт с Киевом путем переговоров не удастся, так как западные партнеры Украины в этом не заинтересованы.

«Российскую спецоперацию нужно доводить до конца. Закончить спецоперацию нужно у самых западных границ Украины, чтобы вычистить всю нацистскую сволочь», — написал Журавко в своем telegram-канале.

После чего России придется заниматься восстановлением разрушенной инфраструктуры, считает политик. На местах будут созданы военно-гражданские администрации, новые средства массовой информации. Экс-депутат Рады также призвал «приводить в чувство людей и возвращать Украину в лоно славянских народов и российского влияния».

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Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Как сообщало Минобороны РФ, по итогам первого этапа спецоперации под полным контроль были взяты Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик, передает Пятый канал.

В мире,Алексей Журавко,Владимир Путин,Минобороны России,Верховная Рада,
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