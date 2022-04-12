Псаки сообщила о работе Запада над передачей Украине артиллерии

Соединенные Штаты вместе с другими странами Запада работают над поставками Украине артиллерии, а помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел продолжительный телефонный разговор с должностными лицами в Киеве по вопросам оказания военной помощи. Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Стремясь ускорить [военные] поставки, - как вы все знаете, мы обязались выделить [на эти цели] $1,7 млрд, - мы также работаем над тем, чтобы передать Украине недавно запрошенные ими в диалоге между нашими двумя странами [вооружения]. И мы работаем над тем, чтобы предоставить артиллерию с американских складов, а также содействовать осуществлению таких поставок другими союзниками и партнерами, как мы поступили в случае с [отправкой Словакией Украине зенитных ракетных систем] С-300 и передачей взамен [Братиславе на временной основе] батареи Patriot", - заявила официальный представитель президента Джо Байдена.
"Мы, по сути, рассматриваем направленный украинскими лидерами запрос. У них состоялся телефонный разговор с <...> помощником президента США по национальной безопасности [Салливаном], двухчасовая беседа, в ходе которой они [украинские должностные лица] перечислили наименования в своем списке [запрашиваемого оружия и военной техники]", - отметила Псаки.