Псаки сообщила о работе Запада над передачей Украине артиллерии

"Стремясь ускорить [военные] поставки, - как вы все знаете, мы обязались выделить [на эти цели] $1,7 млрд, - мы также работаем над тем, чтобы передать Украине недавно запрошенные ими в диалоге между нашими двумя странами [вооружения]. И мы работаем над тем, чтобы предоставить артиллерию с американских складов, а также содействовать осуществлению таких поставок другими союзниками и партнерами, как мы поступили в случае с [отправкой Словакией Украине зенитных ракетных систем] С-300 и передачей взамен [Братиславе на временной основе] батареи Patriot", - заявила официальный представитель президента Джо Байдена.