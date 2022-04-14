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1 час назад

Бишкек и Душанбе договорились о продолжении деэскалации на границе

ТАССиещё 10

Представители Киргизии и Таджикистана договорились продолжить мероприятия по снятию напряженности на общем участке границы, где 12 апреля произошел конфликт с применением оружия между военнослужащими двух государств. Об этом сообщила в четверг Пограничная служба (ПС) киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Бишкек и Душанбе договорились о продолжении деэскалации на границе
Фото: ТАССТАСС

"Состоялась встреча делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Кыргызскую делегацию возглавил первый заместитель председателя - директор ПС ГКНБ Уларбек Шаршеев. Таджикскую - первый заместитель председателя - командующий Пограничными войсками ГКНБ Раджабали Рахмонали", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в ходе встречи были достигнуты договоренности продолжить отвод "дополнительных сил и средств, стянутых к границе в период пограничного конфликта, в пункты их постоянной дислокации" и создать рабочую группу, которая должна провести работу по "уточнению маршрутов движения пограничных нарядов" обеих стран.

Помимо этого, было принято решение провести разъяснительную работу с местным населением приграничных районов по вопросу соблюдения ранее достигнутых договоренностей о порядке совместного землепользования и водопользования. А пограничным представителям Киргизии и Таджикистана в данном регионе дано указание обеспечить "точное выполнение военнослужащими пограничных ведомств требований линии поведения пограничников на кыргызско-таджикском участке границы".

"Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как относительно стабильная", - подчеркивается в сообщении.

Как утверждают в Бишкеке, конфликт между пограничниками двух государств начался 12 апреля после того, как таджикские военнослужащие в районе села Селкана Лейлекского района Баткенской области Киргизии на 20 метров проникли на киргизскую территорию. В течение дня стороны дважды открывали стрельбу. Помимо этого, Киргизия сообщала о минометном обстреле со стороны Таджикистана расположенного в Баткенской области села киргизского Достук. В ночь на среду стороны договорились об отводе из зоны противостояния дополнительных сил и техники. С киргизской стороны во время инцидента ранения получили шесть человек.

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