В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
34 минуты назад

«Представил себя мачо»: канцлера Австрии раскритиковали за переговоры с Путиным

Вероника Полынина

Оппозиция раскритиковала канцлера Австрии Карла Нехаммера за темы, которые он не поднял во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Представил себя мачо»: канцлера Австрии раскритиковали за переговоры с Путиным
Фото: ReutersReuters

«Ни слова о возможных мирных переговорах, ни слова о будущем нашего энергоснабжения, но прославление собственного "выхода" пустыми словами "открыто, жестко и очень прямо"», - прокомментировал визит Нехаммера в Москву глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль.

По его словам, поездка Нехаммера в Москву была осуществлена «исключительно для того, чтобы представить себя мачо и отвлечься от печальных внутриполитических бед» Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер.

Ранее визит Нехаммера в Москву раскритиковала оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии. Поездку назвали поспешной и неподготовленной.

«Это не дружеский визит». Нехаммер рассказал о встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер провели переговоры 11 апреля в Ново-Огареве.

Канцлер заявил, что это был не дружеский визит, а «прямые, открытые и жесткие» переговоры. Они продлились 75 минут. Это была первая встреча лицом к лицу между Путиным и европейским лидером с начала украинского кризиса.

В мире,Карл Нехаммер,Владимир Путин,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители