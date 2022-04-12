«Представил себя мачо»: канцлера Австрии раскритиковали за переговоры с Путиным

Оппозиция раскритиковала канцлера Австрии Карла Нехаммера за темы, которые он не поднял во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Ни слова о возможных мирных переговорах, ни слова о будущем нашего энергоснабжения, но прославление собственного "выхода" пустыми словами "открыто, жестко и очень прямо"», - прокомментировал визит Нехаммера в Москву глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль.

По его словам, поездка Нехаммера в Москву была осуществлена «исключительно для того, чтобы представить себя мачо и отвлечься от печальных внутриполитических бед» Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер.

Ранее визит Нехаммера в Москву раскритиковала оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии. Поездку назвали поспешной и неподготовленной.

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер провели переговоры 11 апреля в Ново-Огареве.