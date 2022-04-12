В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
16 минут назад

Эрдоган рассказал о роли Турции в переговорах РФ и Украины

Елена Прошина

Турция — единственная страна, способная обеспечить достижение прогресса в переговорах России и Украины. Таким образом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган оценил роль Анкары в переговорном процессе между Москвой и Киевом, передает ТАСС.

«Сегодня Турция является единственной страной, которая может поддерживать тесные отношения с обеими сторонами войны и обеспечить достижение конкретного прогресса путем объединения сторон», — сказал Эрдоган в ходе выступления в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

Он отметил, что Турция «глубоко ощущает последствия российского и украинского кризиса, особенно в отношении цен на энергоносители и продукты питания.

«Мы не можем предотвратить экспоненциальный рост цен на нефть и природный газ. Нас сильно беспокоит стоимость сырья, используемого в пищевой промышленности», — пояснил Эрдоган.

При этом ранее, 12 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев отошел от достигнутых на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностей, тем самым вернув процесс в тупиковую ситуацию.

В мире,Видео,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители