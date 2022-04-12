Эрдоган рассказал о роли Турции в переговорах РФ и Украины

Турция — единственная страна, способная обеспечить достижение прогресса в переговорах России и Украины. Таким образом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган оценил роль Анкары в переговорном процессе между Москвой и Киевом, передает ТАСС.

«Сегодня Турция является единственной страной, которая может поддерживать тесные отношения с обеими сторонами войны и обеспечить достижение конкретного прогресса путем объединения сторон», — сказал Эрдоган в ходе выступления в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

Он отметил, что Турция «глубоко ощущает последствия российского и украинского кризиса, особенно в отношении цен на энергоносители и продукты питания.

«Мы не можем предотвратить экспоненциальный рост цен на нефть и природный газ. Нас сильно беспокоит стоимость сырья, используемого в пищевой промышленности», — пояснил Эрдоган.