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26 минут назад

Ким Чен Ына снова заподозрили в наборе веса

Lenta.ru

Главу КНДР Ким Чен Ына после недавнего появления на публике снова заподозрили в наборе веса — спустя всего несколько месяцев после резкого похудения. Об этом со ссылкой на материалы государственных СМИ пишет Daily Mail.

Ким Чен Ына снова заподозрили в наборе веса
Фото: ReutersReuters

Так, на кадрах с церемонии завершения строительства крупного жилищного проекта в Пхеньяне видно, что северокорейский лидер заметно поправился — он был одет в свободные брюки и рубашку, которая слегка обтягивала выступающий живот.

Кроме того, в ходе мероприятия его заметили с сигаретой в руках в окружении генералов. В издании подчеркнули, что не так давно в стране был принят закон, запрещающий курение в общественных местах.

В конце 2021 года сообщалось, что Ким Чен Ын выглядел стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего пребывания во главе государства.

В период с января по май прошлого года он исчез из поля зрения общественности, и по его возвращении стало заметно, что глава КНДР существенно потерял в весе. Тогда резкое похудение северокорейского лидера спровоцировало волну слухов о его болезни.

Согласно оценкам наблюдателей, с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын поправлялся на шесть-семь килограммов каждый год. Набор веса, в частности, связывали с регулярным поеданием в больших количествах сыра «Эмменталь». В 2020 году глава КНДР весил около 140 килограммов.

Состояние здоровья северокорейского лидера периодически вызывает опасения из-за возможных сопутствующих заболеваний, таких как болезни сердца, сахарный диабет, синдром обструктивного апноэ сна, гипертония и повышенный уровень холестерина.

В мире,Чен Ким,
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