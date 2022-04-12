В Финляндии перекрыли путь поезду с углем из России

Активисты экологических организаций Greenpeace и Elokapina блокировали в Ханко поезд с грузом угля из России . Об этом сообщает пресс-служба финского отделения Greenpeace.

Отмечается, что в акции участвовали 20 человек, некоторые из них забрались на вагоны состава. По данным организации, речь идет о грузе российской компании «Сибантрацит», предназначенном для отправки из Коферхара «на мировые рынки». Активисты Greenpeace потребовали от властей Финляндии немедленно прекратить транзит угля из РФ и отказать от энергоресурсов из страны раньше планируемого, добавили в пресс-службе отделения организации.