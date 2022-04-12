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44 минуты назад

Активисты Greenpeace в Финляндии перекрыли путь поезду с углем из России

Елена Прошина

Активисты экологических организаций Greenpeace и Elokapina блокировали в Ханко поезд с грузом угля из России. Об этом сообщает пресс-служба финского отделения Greenpeace.

В Финляндии перекрыли путь поезду с углем из России
Фото: ТАССТАСС

«В Ханко активисты перекрыли железную дорогу, ведущую в порт Коверхар, и перекрыли путь следовавшему туда поезду с углем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в акции участвовали 20 человек, некоторые из них забрались на вагоны состава. По данным организации, речь идет о грузе российской компании «Сибантрацит», предназначенном для отправки из Коферхара «на мировые рынки». Активисты Greenpeace потребовали от властей Финляндии немедленно прекратить транзит угля из РФ и отказать от энергоресурсов из страны раньше планируемого, добавили в пресс-службе отделения организации.

Ранее, 7 апреля, послы страны Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России, который, в частности, предусматривает эмбарго на импорт угля.

В мире,Сибантрацит,ЕС,
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