США озвучили роль Зеленского в будущем Украины

Пентагон хочет добиться победы Украины и восстановления ее территориальной целостности, но добиться всего этого должен президент Украины Владимир Зеленский, которому США "не могут диктовать" свою волю.
С таким утверждением выступил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на телефонном брифинге для международной прессы.
"Мы хотим победы Украины. Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной, и чтобы на всей ее территории не было российских войск. Но как сделать это - это вопрос к мистеру Зеленскому и украинскому правительству. Мы уважаем его лидерство и его военных. Мы не имеем возможности диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины", - утверждал Кирби.
"Мы продолжаем поставлять Украине военные системы и работаем с партнерами, чтобы они поставляли системы, которые есть у них и нет у нас", - сказал представитель Пентагона.
Он напомнил о выделенных США для Украины военных поставках в рамках двух программ на $800 и на $100 млн, которые практически завершены, а также о подготовке украинских военных специалистов. В то же время он отказался комментировать сообщения о поставке Киеву из Польши устаревших модификаций танков Т-72, и из Словакии дивизиона противовоздушной обороны С-300, который, по сообщению Минобороны РФ, уже уничтожен на Украине ВКС России. Кирби подчеркнул, что об этих поставках должны высказываться власти этих стран - партнеров США.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что значительная часть поставляемого Западом Киеву оружия оказывается в руках бандитов, нацистов, террористов и уголовников, а съехавшиеся со всего мира в Европу головорезы, получив боевой опыт на Украине, могут применить его впоследствии где угодно.