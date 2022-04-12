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1 час назад

Пентагон хочет, чтобы Зеленский добился победы Украины и восстановления ее целостности

ТАССиещё 9

Пентагон хочет добиться победы Украины и восстановления ее территориальной целостности, но добиться всего этого должен президент Украины Владимир Зеленский, которому США "не могут диктовать" свою волю.

США озвучили роль Зеленского в будущем Украины
Фото: ТАССТАСС

С таким утверждением выступил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на телефонном брифинге для международной прессы.

"Мы хотим победы Украины. Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной, и чтобы на всей ее территории не было российских войск. Но как сделать это - это вопрос к мистеру Зеленскому и украинскому правительству. Мы уважаем его лидерство и его военных. Мы не имеем возможности диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины", - утверждал Кирби.

"Мы продолжаем поставлять Украине военные системы и работаем с партнерами, чтобы они поставляли системы, которые есть у них и нет у нас", - сказал представитель Пентагона.

Он напомнил о выделенных США для Украины военных поставках в рамках двух программ на $800 и на $100 млн, которые практически завершены, а также о подготовке украинских военных специалистов. В то же время он отказался комментировать сообщения о поставке Киеву из Польши устаревших модификаций танков Т-72, и из Словакии дивизиона противовоздушной обороны С-300, который, по сообщению Минобороны РФ, уже уничтожен на Украине ВКС России. Кирби подчеркнул, что об этих поставках должны высказываться власти этих стран - партнеров США.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что значительная часть поставляемого Западом Киеву оружия оказывается в руках бандитов, нацистов, террористов и уголовников, а съехавшиеся со всего мира в Европу головорезы, получив боевой опыт на Украине, могут применить его впоследствии где угодно.

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В мире,Джон Кирби,Владимир Зеленский,Анатолий Антонов,Минобороны России,Правительство Украины,Пентагон,
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