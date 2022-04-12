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46 минут назад

Bild: Зеленский отказался принять президента Германии в Киеве

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы. Об этом со ссылкой на украинские правительственные круги сообщил таблоид BILD, передает «РИА Новости».

Зеленский отказался принять президента Германии «из-за его тесных связей с Россией»
Фото: ТАССТАСС

По словам анонимного источника, которые приводит издание, Штайнмайер планировал посетить Украину в среду, 13 апреля, но Зеленский заявил, что «не хочет сейчас встречаться с президентом Германии, однако другие политики из Евросоюза могут прибыть».

Собеседник Bild отметил, что решение лидера Украины связано «с тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел — с главой МИД РФ Сергеем Лавровым». Авторы таблоида добавили, что президента ФРГ также считают «большим приверженцем газопровода "Северный поток — 2" и архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства».

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По данным BILD, ведомство президента Германии получило «четкое заявление» из Киева о том, что готовности к встрече в данный момент нет, но в будущем она не исключена. Отметим, что в данный момент Штайнмайер находится с визитом в Польше.

В мире,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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