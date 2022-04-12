Зеленский отказался принять президента Германии «из-за его тесных связей с Россией»

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы. Об этом со ссылкой на украинские правительственные круги сообщил таблоид BILD, передает «РИА Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

По словам анонимного источника, которые приводит издание, Штайнмайер планировал посетить Украину в среду, 13 апреля, но Зеленский заявил, что «не хочет сейчас встречаться с президентом Германии, однако другие политики из Евросоюза могут прибыть».

Собеседник Bild отметил, что решение лидера Украины связано «с тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел — с главой МИД РФ Сергеем Лавровым». Авторы таблоида добавили, что президента ФРГ также считают «большим приверженцем газопровода "Северный поток — 2" и архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства».