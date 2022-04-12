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40 минут назад

Лукашенко вспомнил Гитлера и дал совет Вашингтону

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил про лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и дал совет Вашингтону. Об этом он высказался во время пресс-конференции после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. Трансляция его выступления доступна на YouTube.

Лукашенко вспомнил Гитлера и дал совет Вашингтону
Фото: ТАССТАСС

Лукашенко обвинил Запад в попытке «уничтожить» Россию и Белоруссию и подчеркнул, что США и Европейский союз (ЕС) шли к этому годами. Он согласился с утверждением о том, что мир никогда не будет прежним, и напомнил при этом про итог Великой Отечественной войны.

«Когда-то в Европе был один крупный деятель, который в 30-40-е годы прошлого века тоже пытался установить свой новый порядок. Чем все это закончилось, мы хорошо знаем. Поэтому, думаю, и в Вашингтоне пора вернуться в недалекое прошлое. Наши отцы тогда и прадеды, наши деды, выстояли. В итоге победили. Победим и мы, как это бывало много раз за нашу общую тысячелетнюю историю», — заявил белорусский президент.

Ранее сообщалось, что во время пресс-конференции Лукашенко прокомментировал западные санкции против России и Белоруссии. Он подчеркнул, что Москва и Минск намерены выстраивать свою жизнь сами и отвечают на подобные ограничения «досвидос».

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,
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