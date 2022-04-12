Лукашенко вспомнил Гитлера и дал совет Вашингтону

«Когда-то в Европе был один крупный деятель, который в 30-40-е годы прошлого века тоже пытался установить свой новый порядок. Чем все это закончилось, мы хорошо знаем. Поэтому, думаю, и в Вашингтоне пора вернуться в недалекое прошлое. Наши отцы тогда и прадеды, наши деды, выстояли. В итоге победили. Победим и мы, как это бывало много раз за нашу общую тысячелетнюю историю», — заявил белорусский президент.