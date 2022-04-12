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1 час назад

Немцы потребовали выгнать посла Украины из Германии

Lenta.ru

Немецкие пользователи опубликовали в интернете петицию к властям ФРГ с требованием выгнать посла Украины Андрея Мельника из Германии. Подписи немецкие граждане собирают на сервисе Change.org.

Немцы потребовали выгнать посла Украины из Германии
Фото:  APР APР

Автор инициативы заявил, что Мельник «зашел слишком далеко». Он отметил ненавистнические высказывания украинского дипломата в адрес немецкого правительства.

«Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению», — говорится в тексте петиции.

Также отмечается, что выполнение требований Мельника Берлином может привести к экономическому кризису в Германии и прямому участию НАТО в российско-украинском конфликте. Автор петиции требует не допустить такого развития событий. «Посол Мельник больше не приемлем и больше не соответствует требованиям дипломата», — заключил он.

Ранее председатель парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер раскритиковал посла Украины Андрея Мельника за «нападки» на некоторые германские партии и посоветовал дипломату «не раздражать своими глупыми речами», а отправиться на родину и защищать ее с оружием в руках.

В мире,Андрей Мельник,НАТО,
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