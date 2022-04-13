Байден обвинил Москву во внутренних проблемах США

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине причиной роста цен в США, и заявил, что инфляция в стране в марте была спровоцирована ей на 70 процентов. Его слова передает ТАСС.

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«Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70 процентов роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом России Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», — сказал Байден.

По его мнению, спецоперация привела «к росту цен на бензин и продовольствие во всем мире».

Президент призвал Конгресс срочно решить проблему с инфляцией, отметив, что сам делает все, что в его силах, чтобы замедлить цены. «По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», — заявил он.