Байден обвинил Москву во внутренних проблемах США

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12 минут назад

Байден назвал спецоперацию на 70 процентов причиной роста цен в США

Lenta.ruиещё 8

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине причиной роста цен в США, и заявил, что инфляция в стране в марте была спровоцирована ей на 70 процентов. Его слова передает ТАСС.

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Фото: ReutersReuters

«Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70 процентов роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом России Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», — сказал Байден.

По его мнению, спецоперация привела «к росту цен на бензин и продовольствие во всем мире».

Президент призвал Конгресс срочно решить проблему с инфляцией, отметив, что сам делает все, что в его силах, чтобы замедлить цены. «По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», — заявил он.

Ранее Минфин США сообщил, что годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Казначейство США,
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