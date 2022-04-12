Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным провокацию в городе Буче на Украине, назвав произошедшее спецоперацией Великобритании.

«Мы это обсуждали (провокацию в Буче). Все кричат: надо было ввести очередной пакет, это известно. Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

По словам президента Белоруссии, если кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может предоставить эти данные.