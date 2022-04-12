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1 час назад

Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Великобритании

Деловая газета "Взгляд"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным провокацию в городе Буче на Украине, назвав произошедшее спецоперацией Великобритании.

«Мы это обсуждали (провокацию в Буче). Все кричат: надо было ввести очередной пакет, это известно. Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

По словам президента Белоруссии, если кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может предоставить эти данные.

Путин назвал задачи российских военных на Украине

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров допустил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, и Россия будет отвечать на них фактами.

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