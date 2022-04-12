В Германии потребовали выдворения посла Украины

Петиция с призывом выслать из Германии посла Украины Андрея Мельника, «не соответствующего критериям дипломата» появилась на сайте change.org.
Автор инициативы отметил, что дипломат в своих заявлениях в адрес Германии перешел черту, а выполнение его требований привело бы к усилению экономического кризиса и к активному участию НАТО в украинском конфликте.
«Господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то считалось смелым поступком украинского посла, теперь превратилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики», - отмечается в тексте петиции.
В документе также подчеркивается, что Мельник «не соответствует критериям дипломата», и содержится требование его немедленной высылки.
По данным на 15.50 мск, петицию подписали более 15,6 тыс. человек.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник известен своими резонансными высказываниями. Так, он обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что тот якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.
Также Мельник заявлял, что Берлин несет такую же историческую ответственность перед Киевом, как и перед Израилем, поэтому должен обеспечить Украину оборонительным вооружением. Посол предъявлял претензии и по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители.