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1 час назад

В Германии потребовали выдворения посла Украины

Алиса Селезнёва

Петиция с призывом выслать из Германии посла Украины Андрея Мельника, «не соответствующего критериям дипломата» появилась на сайте change.org.

В Германии потребовали выдворения посла Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор инициативы отметил, что дипломат в своих заявлениях в адрес Германии перешел черту, а выполнение его требований привело бы к усилению экономического кризиса и к активному участию НАТО в украинском конфликте.

«Господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то считалось смелым поступком украинского посла, теперь превратилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики», - отмечается в тексте петиции.

В документе также подчеркивается, что Мельник «не соответствует критериям дипломата», и содержится требование его немедленной высылки.

По данным на 15.50 мск, петицию подписали более 15,6 тыс. человек.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник известен своими резонансными высказываниями. Так, он обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что тот якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.

Также Мельник заявлял, что Берлин несет такую же историческую ответственность перед Киевом, как и перед Израилем, поэтому должен обеспечить Украину оборонительным вооружением. Посол предъявлял претензии и по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители.

В мире,Андрей Мельник,Франк-Вальтер Штайнмайер,НАТО,ЕС,
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