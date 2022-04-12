В Испании допустили раскол европейского единства из-за санкций против РФ

Новые ограничения на закупку российских энергоносителей могут не затронуть те страны, которые сильно зависят их поставок. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на дипломатические источники, передает агентство «Прайм».

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Издание отмечает, что европейские страны спорят по вопросу новых санкций против российских энергоносителей, в этой связи Евросоюз может оставить за странами, которые особенно сильно зависят от поставок российских энергоносителей, возможность продолжать их закупать.

Как указано в статье, «принятие нового санкционного пакета приведет к очень непростой ситуации и создаст риск раскола европейского единства, которое сохраняется с введения первых ограничений в ответ на признание Москвой независимости Донбасса».

Среди тех стран, которые сопротивляются введению новых ограничений в энергетической сфере, - Венгрия. Она покупает у России не только газ и нефть, но и треть всего топлива, необходимого для функционирования имеющихся в стране АЭС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, «что для тех, кто сильно от них зависят, все не так просто», указало издание.