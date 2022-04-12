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44 минуты назад

Оппозиционеры раскритиковали встречу Нехаммера с Путиным

Алиса Селезнёва

Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) раскритиковала визит канцлера Карла Нехаммера в Россию, назвав переговоры поспешными и безрезультатными. Комментарий опубликован в твиттере партии.

Оппозиционеры раскритиковали встречу Нехаммера с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разговоры важны, но, к сожалению, поездка Нехаммера в Москву была поспешна и не согласована с партнерами из ЕС, а также не была согласована ни в правительстве, ни с федеральным президентом», - заявили в SPÖ.

В партии подчеркнули, что беседа могла бы стать возможностью, если бы она была лучше подготовлена и скоординирована.

«К сожалению, [она прошла] совершенно безуспешно. Ни прекращения огня, ни гуманитарных коридоров», - подчеркивается в сообщении.

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер провели переговоры 11 апреля в Ново-Огареве.

Канцлер заявил, что это был не дружеский визит, а «прямые, открытые и жесткие» переговоры. Они продлились 75 минут. Это была первая встреча лицом к лицу между Путиным и европейским лидером с начала украинского кризиса.

Нехаммер отмечал, что согласовал свой визит с руководством ЕС. Во время встречи канцлер призвал отказаться от эскалации.

«Я также недвусмысленно заявил президенту Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока на Украине продолжают гибнуть люди», - заявил он.

В мире,Карл Нехаммер,Владимир Путин,ЕС,
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