В центре Нью-Дели прошел митинг в поддержку России

Митинг в поддержку России на фоне введения против страны западных санкций прошел во вторник в парке Шахидов (погибших за независимость Индии) в центре Нью-Дели. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Несколько десятков человек собрались в знак поддержки России, выражая свое несогласие с антироссийскими ограничительными мерами ЕС и США. Они скандировали лозунги "Да здравствует Россия!", "Мы любим Россию!", "Да здравствует дружба России и Индии!", "Индия и Россия - братья!"

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"Эти санкции влияют не только на Россию, они становятся проблемой многих стран. Из-за них повышаются цены каждый день, растут цены на продовольствие", - сказала ТАСС один из организаторов митинга, глава Международной федерации индийско-российских молодежных клубов и Международного форума БРИКС (Индия) Пурнима Ананд.

По ее словам, акция была согласована с городскими властями, однако для этого потребовалось больше времени, чем обычно уходит на получение разрешения на подобные мероприятия.

"Нам долго согласовывали митинг. Мы сталкиваемся с непониманием относительно действий России на Украине. Мало понимания, что Россия проводит там специальную операцию. Приходится объяснять", - отметила Ананд.

Еще один участник акции, студент факультета политологии Делийского университета Уткаш Бансел признался, что не мог не прийти на митинг в защиту России.

"Сегодня я хочу выразить прежде всего свою моральную поддержку России. Индию и РФ связывает настоящая дружба, и Россия всегда поддерживала нашу страну. Пришло время нам поддержать ее", - сказал Уткаш.

"Мы против антироссийских санкций. Они подействовали на российскую экономику так, что затронуты жизни людей, и не только в России, но и в других странах. Мы против этого, мы осуждаем такую политику и поддерживаем Россию", - заявил студент.

Активисты осудили тех, кто выступает против российской культуры.

"Каждая страна имеет свое культурное наследие, совершенно неправильно стремиться к тому, чтобы отменить язык или культуру одной страны. Тем более, если речь идет о России", - сказала Пурнима Ананд.

Она подчеркнула, что "нужно делать все для того, чтобы беречь крепкую дружбу России и Индии, которые были всегда вместе на протяжении последних 75 лет".