Борис Джонсон оштрафован полицией за вечеринки на Даунинг-стрит

Лондонская полиция выписала более 50 штрафов участникам вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других правительственных зданиях в период действия жестких ограничительных мер в первые волны пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Скотленд-Ярда.

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Первые 20 штрафов были выписаны еще в конце марта, спустя две недели полицейские установили еще 30 случаев нарушения антиковидных правил. При этом сотрудники правоохранительных органов не разглашают имена оштрафованных, равно как дату и место мероприятий, которые были проведены в разгар пандемии.

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Канцелярия Джонсона ранее подчеркивала, что в случае штрафа премьер-министру информация об этом будет донесена до сведения общественности. Лидер "Либеральных демократов" Эд Дейви уже заявил, что количество выписанных штрафов свидетельствует о "шокирующем размахе преступности" на Даунинг-стрит, 10.

"Полиция полностью опровергла утверждения Джонсона о том, что законы не были нарушены. Ему нельзя доверять, он не может оставаться премьер-министром. Ни один другой руководитель любой организации не мог бы продолжать оставаться на своем посту после нарушений закона такого масштаба. Если Борис Джонсон не подаст в отставку, депутаты от [правящей] Консервативной партии должны указать ему на дверь", - сказал Дейви.

Как ранее заметили в полиции Лондона, в ближайшее время число оштрафованных лиц может увеличиться, поскольку расследование под кодовым названием "Операция Хиллмен" еще продолжается. Всего опросники по поводу предполагаемого участия в вечеринках были направлены более 100 людям.

О вечеринках на Даунинг-стрит

В последние месяцы британские СМИ сообщили о целой серии вечеринок, которые проходили на Даунинг-стрит в разгар первых волн пандемии. Известно, что некоторые посещал сам премьер-министр, который впоследствии несколько раз приносил извинения за свое поведение.

31 января были опубликованы выдержки из доклада по итогам внутреннего расследования инцидентов, которое провела сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. Она пришла к выводу, что проведение вечеринок во время первых волн пандемии нарушало действующие правила и эту практику "трудно оправдать". Она также указала, что проведение вечеринок стало следствием "провалов в вопросе лидерства" со стороны различных подразделений канцелярии Джонсона и секретариата кабинета министров, и подвергла критике культуру злоупотребления алкогольными напитками, сложившуюся на Даунинг-стрит.