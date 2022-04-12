Послу Украины не дали выступить в парламенте одной из стран Африки

Власти Кении отказали украинскому послу в возможности выступить перед парламентом, сообщает местная газета Nation со ссылкой на источники в МИД страны.

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По информации СМИ, инициатива украинской стороны вызвала вопросы о целесообразности подобной акции.

«Зачем им, например, понадобилось обращаться к парламенту Кении? Был ли такой прецедент»? — заявил анонимный источник из числа высокопоставленных сотрудников МИД африканской страны.

Другие источники связывают решение об отказе с принципиальной позицией Кении по ситуации на Украине. Власти страны уверены, что их основная задача в качестве члена международного сообщества состоит в том, чтобы положить конец кризису, а не принимать какую-либо из сторон конфликта.

Также СМИ сообщили о попытках украинского посла в Найроби Андрея Праведника провести личную встречу с главой МИД Кении Рейчел Омано, чтобы договориться о выступлении в парламенте. Кенийская сторона сообщила, что подобный запрос был получен, но на данный момент «ответа не последовало».