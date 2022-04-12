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22 минуты назад

Послу Украины не дали выступить перед парламентом африканской страны

Lenta.ru

Власти Кении отказали украинскому послу в возможности выступить перед парламентом, сообщает местная газета Nation со ссылкой на источники в МИД страны.

Послу Украины не дали выступить в парламенте одной из стран Африки
Фото: ТАССТАСС

По информации СМИ, инициатива украинской стороны вызвала вопросы о целесообразности подобной акции.

«Зачем им, например, понадобилось обращаться к парламенту Кении? Был ли такой прецедент»? — заявил анонимный источник из числа высокопоставленных сотрудников МИД африканской страны.

Другие источники связывают решение об отказе с принципиальной позицией Кении по ситуации на Украине. Власти страны уверены, что их основная задача в качестве члена международного сообщества состоит в том, чтобы положить конец кризису, а не принимать какую-либо из сторон конфликта.

Также СМИ сообщили о попытках украинского посла в Найроби Андрея Праведника провести личную встречу с главой МИД Кении Рейчел Омано, чтобы договориться о выступлении в парламенте. Кенийская сторона сообщила, что подобный запрос был получен, но на данный момент «ответа не последовало».

Ранее стало известно, что депутаты ведущей оппозиционной политической партии Кипра не явились на внеочередное заседание парламента, во время которого демонстрировалось видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

В мире,Владимир Зеленский,
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