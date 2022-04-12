Я не являюсь ничьим «троянским конем». Я не выступаю за отмену санкций. Я выступаю против тех санкций, которые касаются энергетического сектора, так как не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями, — заявила политик в эфире радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, не является ли она «троянским конём Путина»