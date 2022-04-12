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26 минут назад

Ле Пен отреагировала на слова о том, что она «троянский конь Путина»

News.ru

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не является ничьим «троянским конём». Он заявила, что выступает против санкции в сфере энергетики, заботясь об интересах жителей страны, передаёт РИА Новости.

Я не являюсь ничьим «троянским конем». Я не выступаю за отмену санкций. Я выступаю против тех санкций, которые касаются энергетического сектора, так как не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями, — заявила политик в эфире радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, не является ли она «троянским конём Путина»

Ранее Ле Пен выступала против санкций, вводимых Евросоюзом в отношении сырья из РФ, а также эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля. По её мнению, рестрикции приведут к тяжёлым последствиям как для французов, так и для остального мира.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен частично не поддержала санкции против России

Ле Пен заняла второе место в первом туре выборов президента Франции. Её опередил действующий лидер Эммануэль Макрон. По словам политолога, большинство французов поддерживает его позицию по спецоперации российских военных, поэтому Ле Пен имеет невысокие шансы на победу во втором туре.

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