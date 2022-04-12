СМИ: власти Польши решили захватить оставшуюся собственность РФ

Очередные претензии были предъявлены в отношении российских дипломатических объектов со стороны польских властей. Так, стало известно о попытках захватить здание школы при посольстве, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире проекта «Соловьев Live», передает ТАСС.

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«Предъявляются аналогичные претензии в отношении здания нашей средней школы при посольстве. А это здание, в отличие от захваченного [посольства], используется на постоянной основе. Там живут наши учителя и сотрудники школы», — подчеркнул он.

По словам посла, занятия по этой причине проводятся в дистанционном формате. Также он указал на предъявление претензий к другой собственности РФ в Польше.

Ранее сообщалось, что власти Варшавы заняли здание, находящееся в российской дипломатической собственности.