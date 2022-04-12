Латвия требует от Rutube заблокировать российские телеканалы

Латвийский медиарегулятор пригрозил блокировкой видеохостингу Rutube из-за ретрансляции программ трёх российских телеканалов. Власти прибалтийской страны потребовали установить геоблок, чтобы каналы не были доступны на территории Латвии. Однако «Газпром-медиа» (владелец Rutube) заявил, что видеоплатформа никаких ограничений вводить не будет, так как это нарушит права русскоязычных латвийцев.

Фото: Latvijas armija Latvijas armija

Как сообщила пресс-служба «Газпром-медиа», модераторы Rutube получили от Национального совета электронных СМИ Латвии (NEPLP) требование установить геоблок на ретрансляцию программ российских каналов «Россия РТР», «Россия 24» и «ТВ Центр Интернэшнл» (TVCI).

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«Если геоблок не будет установлен, NEPLP оценит необходимость ограничения доступа к Rutube», — пригрозил латвийский регулятор.

В «Газпром-медиа» подчеркнули, что Rutube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских телеканалов. Как отметили в компании, русскоязычное население Латвии имеет право на доступ к объективной информации о происходящем в России и мире.

«Мы считаем, что попытки блокирования российских СМИ нарушают права русскоязычного населения, что противоречит основам Европейской хартии свободы прессы», — сообщил владелец Rutube.

В указанной им хартии говорится, что каждое правительство обязано поддерживать, защищать и уважать любые СМИ во всем их разнообразии, а также их политические, социальные и культурные миссии. Общественности каждого государства должен предоставляться свободный доступ ко всем национальным и зарубежным СМИ и источникам информации, указано в документе.

В начале марта компания Google, которой принадлежит YouTube, заблокировала монетизацию блогеров из России. Также платформа начала «зачищать» каналы и отдельные видео, имеющие отношение к РФ или российским госорганам. Кроме того, видеохостинг стал распространять лживый контент о специальной военной операции России на Украине и дискредитировать российскую армию, заявлял Роскомнадзор.

9 апреля, после блокировки на YouTube канала Госдумы «Дума ТВ», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула на скорую блокировку популярной видеоплатформы.