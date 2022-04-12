Обзор иноСМИ: полумеры для Украины от ЕС и несработавшие санкции

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Фото: ТАСС ТАСС

«Украине не нужны полумеры от ЕС»

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Американский эксперт по безопасности Бенджамин Таллис в своей статье для Foreign Policy назвал полумерами предложения дать Украине статус «потенциального кандидата» на вступление в ЕС. Он призвал Евросоюз «искать вдохновение в своем прошлом», немедленно сделать Украину полноценным кандидатом и «использовать это как трамплин для того, чтобы играть более значительную роль в формировании нового мира».

По мнению Таллиса, с самого начала поддержка Украины Евросоюзом была «половинчатой, нерешительным объятием, направленным не столько на то, чтобы приблизить страну к себе, сколько на то, чтобы держать ее на расстоянии вытянутой руки». Украинцы ясно видели, что большая часть участия блока была направлена в первую очередь на его собственную выгоду, уверен эксперт. Союз стремился максимизировать свои экономические выгоды и использовать Украину «в качестве испытательного полигона для амбиций блока как субъекта безопасности».

Почему отключение России от SWIFT не сработало

Прошло больше месяца с тех пор, как некоторые российские банки оказались отключены от международной системы SWIFT в рамках санкций. Как пишет японский журнал Shukan Gendai,

на долю семи банков, попавших под санкции по SWIFT, приходится лишь 30 процентов совокупных банковских активов РФ.

Два банка, Сбербанк, занимающий первое место, и Газпромбанк, занимающий третье место в энергетическом секторе, не подпадают под это регулирование. Издание отмечает, что «деликатное» отсутствие целевых банков в санкционных списках показывает важность и глубину отношений России и Европы. Расчет за импорт энергоресурсов осуществляется через Сбербанк и Газпромбанк и Европа не накалывает на них ограничений.

«Сколько теряют нефтегазовые компании, уходящие из России»

Крупные нефтегазовые компании, которые заявили об отказе от операций в России на фоне украинского кризиса, теперь предупреждают, что это приведет к потерям в миллиарды долларов, пишет Forbes. Shell сообщила, что приостановка операций в РФ может привести к убыткам в размере до пяти миллиардов долларов в приближающейся квартальной прибыли.

Конкурент Shell, компания BP, которая продает почти 20 процентов акций российской нефтедобывающей компании «Роснефть», предупредила, что потенциальные убытки могут составить до 25 миллиардов долларов. Американский энергетический гигант Exxon Mobil также прекратил свою деятельность в России, отказавшись от активов примерно на четыре миллиарда долларов, в то время как норвежская Equinor «оставляет на столе» около 1,2 миллиарда долларов российских инвестиций. В краткосрочной перспективе потери могут быть компенсированы высокими ценами на нефть и газ, отмечает Forbes.

«Союзники Путина: страны, которые могут поддержать РФ в Третьей мировой»

По версии британского таблоида Express, в случае начала Третьей мировой войны Россия, Китай, Пакистан, Индия, ЮАР, Бразилия и Мексика могут оказаться на одной стороне. Премьер-министр Пакистана Имран Хан ранее «гневно выступил» в ответ на требования Запада осудить Россию и украинский кризис: «Что вы о нас думаете? Что мы ваши рабы и что бы вы не сказали, мы это сделаем?».

У Китая и России стратегическое партнерство, а в Индии заявили, что санкции, введенные Западом, являются не ответом на украинский кризис, а давлением на президента РФ Владимира Путина. Руководство правящего в ЮАР Африканского национального конгресса вернулось к дружеским отношениям с России, бывший президент ЮАР назвал Путина «миротворцем», а страны Запада - «задирами». Бразилия и Мексика также отказались ввести против РФ санкции.

«Сыр в обмен на апельсины: жизнь в карантинном Шанхае»

Корреспондент CNN Дэвид Калвер оказался в Шанхае во время крупнейшей вспышки ковида в стране. Вместе с 25 миллионами человек он находится на карантине, запрещающем людям покидать дома даже для покупки продуктов.