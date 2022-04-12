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1 час назад

В Германии оценили сроки исчерпания запасов газа без поставок из России

Lenta.ruиещё 7

В случае прекращения поставок из России запасы газа в Германии были бы исчерпаны до осени. Соответствующую оценку сроков в интервью изданию Zeit дал глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, цитату приводит РИА Новости.

Германия сообщила на сколько ей хватит запаосв российского газа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При этом он подчеркнул, что говорит лишь гипотетически: на немедленное прекращение поставок из России указаний нет. У ФРГ, объяснил руководитель регулятора, есть и другие источники энергии, а запасы газа несколько возросли по сравнению с ситуацией несколькими неделями ранее.

«У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все, чтобы до этого не дошло», — заявил Мюллер.

При этом ранее в Берлине подтвердили, что в работе над энергобезопасностью не планируют менять решения относительно отказа от атомной энергии, которая могла бы обеспечить замещение части потребностей в газе. У АЭС нет будущего в Германии, подчеркнул глава крупнейшей энергетической корпорации страны EON Лео Бирнбаум в разговоре с Financial Times.

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