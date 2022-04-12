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40 минут назад

Зеленский потребовал от ЕС назвать сроки отказа от российских нефти и газа

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза к «мощному решению» и определению конкретных сроков отказы от импорта газа и нефти из России. Об этом пишет РИА Новости.

В своем обращении к парламенту Литвы украинский лидер призвал уже сейчас, не дожидаясь принятия новых пакетов санкций, «одобрить по-настоящему мощное решение» по санкционному давлению на Россию.

«ЕС может это сделать и должен, обязательно включить туда нефть, санкционировать российские банки, но все, а не часть. Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти», - заявил Зеленский.

Он также выразил сожаление по поводу того, что «сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, а и демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать Россию».

Германия начала отказываться от российского газа

После начала Россией 24 февраля специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации Украины» западные страны ввели жесткие антироссийские санкции. Так, были заблокированы активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

В Россию запрещено поставлять наличные доллары и евро. Евросоюз также заявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию. 7 апреля ЕС принял пятый пакет антироссийских санкций, включающий эмбарго на импорт угля, а также запреты на экспорт высокотехнологичных товаров и заход судов под российским флагом в порты стран Евросоюза. После чего глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о начале работы странами ЕС над шестым пакетом «с нефтяной опцией».

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