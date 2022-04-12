Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза к «мощному решению» и определению конкретных сроков отказы от импорта газа и нефти из России. Об этом пишет РИА Новости.

В своем обращении к парламенту Литвы украинский лидер призвал уже сейчас, не дожидаясь принятия новых пакетов санкций, «одобрить по-настоящему мощное решение» по санкционному давлению на Россию.

«ЕС может это сделать и должен, обязательно включить туда нефть, санкционировать российские банки, но все, а не часть. Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти», - заявил Зеленский.

Он также выразил сожаление по поводу того, что «сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, а и демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать Россию».

После начала Россией 24 февраля специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации Украины» западные страны ввели жесткие антироссийские санкции. Так, были заблокированы активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.